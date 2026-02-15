Tre arresti per l'omicidio di Ottavio Colalongo ucciso in un agguato di camorra | sono mandanti ed esecutori

Tre persone sono state arrestate oggi perché ritenute responsabili dell’omicidio di Ottavio Colalongo, avvenuto a causa di un agguato di camorra a Scisciano nel dicembre 2025. I sospettati sono collegati al clan Luongo-Covone-Aloia, rivale del clan Filippini, di cui faceva parte la vittima. Ottavio Colalongo, 48 anni, è stato colpito a morte con diversi colpi di pistola durante un attentato mirato. La polizia ha catturato i tre uomini dopo settimane di indagini.

I tre arrestati sono ritenuti contigui al clan Luongo-Covone-Aloia, in contrapposizione al clan Filippini, di cui era contiguo Colalongo; l'uomo, 48 anni, è stato ucciso a colpi di pistola a Scisciano nel dicembre del 2025.