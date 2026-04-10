Durante il turno di qualificazione della Billie Jean King Cup 2026 disputato a Velletri, Elisabetta Cocciaretto ha battuto Uchijima, ottenendo il primo punto per l’Italia. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0 a favore della tennista italiana.

Elisabetta Cocciaretto vince il primo singolare del turno di qualificazione di Billie Jean King Cup 2026 a Velletri tra Italia e Giappone. Battuta per 7-5 6-2 Moyuka Uchijima in un’ora e 37 minuti: toccherà ora a Jasmine Paolini cercare il punto del 2-0 contro Himeno Sakatsume. Buona la cornice di pubblico nella città laziale, alla sua prima con un tale livello di tennis di fronte. Il primo game è già complicato per Cocciaretto, che da 40-15 si ritrova ai vantaggi, a un doppio fallo e a una palla break da annullare, cosa che fa con una bella volée. Dopo che anche il turno di battuta d’esordio di Uchijima si rivela complesso sia l’una che l’altra iniziano a tenere senza troppi patemi, anche se per la marchigiana c’è una seconda situazione preoccupante sul 3-3, dovendo risalire da 0-30. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia-Giappone 1-0, BJK Cup: Elisabetta Cocciaretto supera Uchijima e regala il primo punto

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