L’Italia ha annunciato un cambio nella formazione che affronterà il Giappone nel turno di qualificazione della Billie Jean King Cup. La squadra si prepara alla sfida nel torneo internazionale di tennis femminile, di cui ha conquistato le ultime edizioni con successo. La modifica riguarda una sostituzione tra le giocatrici che scenderanno in campo, in vista della partita di qualificazione.

Cambio di formazione per l’Italia che affronterà il Giappone nel turno di qualificazione della Billie Jean King Cup, la massima competizione tennistica per Nazionali femminili di cui il Bel Paese ha vinto le ultime edizioni in maniera autoritaria. In vista del confronto, che andrà in scena il 10-11 aprile sulla terra rossa di Velletri, la capitana non giocatrice Tathiana Garbin ha operato una sostituzione: Lucrezia Stefanini è stata convocata al posto di Tyra Grant. La 27enne toscana, attualmente al 147mo posto del ranking WTA, si è così aggregata a Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani. Si tratta della seconda presenza in azzurro per la classe 1998, che partecipò alle Finals del 2023 a Siviglia (in quell’occasione l’Italia perse l’atto conclusivo contro il Canada). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cambia l’Italia per la BJK Cup: Garbin fa una sostituzione per la sfida al Giappone

BJK Cup: Italia-Giappone a Velletri, tra terra rossa e sogni FinalsL’Italia affronta il Giappone a Velletri tra il 10 e l’11 aprile per il primo turno della Billie Jean King Cup 2026.

Presentata la sfida di Bjk Cup a Velletri. Binaghi: "In futuro pensiamo alle finali in Italia"La Nazionale femminile campione del mondo, inizierà la difesa del titolo in Italia, a Velletri, il 9 e 10 aprile al Circolo Colle degli Dei contro il...

Temi più discussi: Trump trasforma il cyberspazio in un dominio di guerra: cosa cambia per l'Europa e per l'Italia nel 2026; Disastro Italia, azzurri fuori dai Mondiali: la Bosnia vince ai rigori; Bosnia-Italia, Gattuso non cambia: Retegui in vantaggio su Pio Esposito, conferme anche in difesa | Le probabili formazioni; Italia ai Mondiali 2026 se… cosa serve agli azzurri contro la Bosnia e come funziona il ripescaggio.

Cambia l’Italia per la BJK Cup: Garbin fa una sostituzione per la sfida al GiapponeCambio di formazione per l'Italia che affronterà il Giappone nel turno di qualificazione della Billie Jean King Cup, la massima competizione tennistica ... oasport.it

Per i Mondiali 2030 vogliono cambiare la regola ingiusta che ha svantaggiato l’Italia nei playoffLa modalità degli spareggi UEFA è stata criticata da diversi dirigenti europei, convinti che il sistema sia profondamente ingiusto: la proposta è quella ... fanpage.it

Lavori Nuova Porrettana, come cambia il traffico a Casalecchio x.com

Si cambia Secondo la Gazzetta dello Sport, #Allegri potrebbe cambiare già con l'Udinese: non è mai stata una questione di cambio modulo per l'allenatore livornese ma ora, con il rientro di Santi #Gimenez e quindi di una prima punta di ruolo, potrebbe - facebook.com facebook