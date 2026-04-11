Bisio travolge la concorrenza | 4 milioni di spettatori per lo sbirro

Giovedì 9 aprile, la fiction con Claudio Bisio è stata seguita da circa 4 milioni di spettatori, superando di gran lunga i risultati della proposta trasmessa su Canale 5. La trasmissione ha riscosso un grande successo di pubblico, battendo nettamente la concorrenza e occupando la prima posizione negli ascolti televisivi della serata. La fiction ha coinvolto un ampio pubblico, confermando la popolarità dell’attore tra gli spettatori italiani.

La serata di giovedì 9 aprile ha il trionfo televisivo di Claudio Bisio, la cui nuova fiction su Rai 1 ha superato nettamente i numeri della proposta di Canale 5. La produzione Uno sbirro in Appennino ha attirato l’attenzione di 4.008.000 spettatori, segnando un importante 23,7% di share per il protagonista di 69 anni, mentre il secondo appuntamento con Pio e Amedeo, intitolato Stanno tutti invitati, si è fermato a 2.206.000 utenti con un tasso di ascolto del 17,1%. L’analisi dei flussi televisivi tra fiction e intrattenimento. Osservando la distribuzione dell’audience tra i vari canali, emerge una frammentazione che premia la qualità narrativa rispetto alla comicità pura. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bisio travolge la concorrenza: 4 milioni di spettatori per lo sbirro Claudio Bisio, prima il bacio poi lo schiaffo: Uno sbirro in Appennino divideClaudio Bisio ha debuttato giovedì 9 aprile su Rai 1 in prima serata con la fiction Uno sbirro in Appennino. Uno sbirro in Appennino, stasera la nuova serie con Claudio BisioGrande attesa questa sera con la serieUno sbirro in Appennino, la nuova fiction che ha per protagonistaClaudio Bisioche, dopo anni, torna in un nuovo...