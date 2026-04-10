Giovedì 9 aprile, su Rai 1, è andata in onda la prima puntata della nuova fiction intitolata Uno sbirro in Appennino, con protagonista Claudio Bisio. La serie vede l’attore nel ruolo di un agente di polizia coinvolto in una vicenda che comprende un bacio e uno schiaffo, ambientata in un territorio montano. La narrazione si svolge prevalentemente in un contesto rurale e utilizza toni che alternano momenti di tensione e di commedia.

Claudio Bisio ha debuttato giovedì 9 aprile su Rai 1 in prima serata con la fiction Uno sbirro in Appennino. La serie ha riscontrato un grande successo di pubblico. Ma “lo sbirro” di Bisio non convince tutti. Esattamente come nella trama, Vasco Benassi, suscita reazioni contrapposte, che prima viene baciato appassionatamente da Nicole Poli (Valentina Lodovini) e con altrettanta enfasi viene schiaffeggiato. Ma dovremo aspettare giovedì 16 aprile per vedere se il commissario riuscirà a conquistare la sindaca. Uno sbirro in Appennino, successo al debutto. Malgrado alcune perplessità, il debutto di Uno sbirro in Appennino è stato un grande successo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Claudio Bisio, prima il bacio poi lo schiaffo: Uno sbirro in Appennino divide

Claudio Bisio diventa Uno Sbirro in AppenninoDiversi anni fa Claudio Bisio e Valentina Lodovini recitarono insieme in Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord e da giovedì 9 aprile saranno...

Temi più discussi: Uno sbirro in Appennino, trama e cast della serie tv con Claudio Bisio; Claudio Bisio è Uno sbirro in Appennino; Claudio Bisio indaga sugli altri, ma il vero caso è dentro di lui; Claudio Bisio affronta un passato che non perdona, tra segreti e silenzi: scoppia il caso su RaiPlay.

Uno sbirro in Appennino, la fiction con Claudio Bisio non sfonda: La Rai ha toppato, per il web ha un difetto esageratoIl debutto della nuova fiction del prime time di Rai 1 non ha convinto tutti, soprattutto sui social: le reazioni alla prima puntata ... libero.it

Ascolti tv del 9 aprile, Claudio Bisio debutta con Uno sbirro in Appennino e non lascia scampoClaudio Bisio su Rai 1 con Uno sbirro in Appennino sfida Pio e Amedeo su Canale 5. Scontro De Martino-Scotti: tutti i dati di ascolto tv. dilei.it

«Non pensavo che la sfida sarebbe stata così accesa, ma il pubblico non smette mai di sorprenderci». La serata televisiva di giovedì 9 aprile ha visto un acceso confronto tra Claudio Bisio e il duo Pio e Amedeo, mentre l’intramontabile partita tra Affari Tuoi e L - facebook.com facebook

La prima puntata della nuova fiction con Claudio Bisio, #UnoSbirroInAppennino si aggiudica la prima serata su Rai 1 con il 23,7% di share e 4 milioni 8 mila spettatori. #AscoltiTv x.com