Precipita nel Tevere e viene trascinata dalla corrente | Carmela Erraro morta dopo giorni d'agonia
Carmela Erraro, 76 anni, è morta dopo essersi gettata nel Tevere a Ponte Sisto, causando preoccupazione tra i passanti. La donna si era lanciata nel fiume ed era stata recuperata dai vigili del fuoco, che l’avevano portata in salvo. Purtroppo, le ferite e le complicanze non le hanno lasciato scampo. La sua famiglia, ancora sconvolta, ha appreso della sua morte nelle ultime ore. La vicenda rimane avvolta da un alone di mistero, mentre si indaga sulle ragioni del gesto.
Non ce l'ha fatta Carmela Erraro, la 76enne che si è lanciata nel Tevere a Ponte Sisto. Salvata dai vigili del fuoco, è morta in ospedale dopo giorni d'agonia.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Paura sul Tevere: barca in avaria trascinata dalla corrente, salvati tre diportisti
Leggi anche: Auto investe una donna a Tarquinia, Anna Maria Razzi morta dopo giorni d’agoniaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Donna precipita nel Tevere, la caduta da Ponte Sisto: la corrente la trascina fino a Marconi ma viene salvata; Precipita da Ponte Sisto e la corrente la trascina via: donna salvata dai vigili del fuoco a Roma; Roma, una donna precipita nel Tevere: è stata recuperata dai vigili del fuoco e trasportata in ospedale; Donna precipita nel Tevere, salvata dai Vigili del Fuoco.
Donna cade nel Tevere e finisce trascinata dalla corrente: recuperata priva di sensi a ponte MarconiUna donna è caduta nel Tevere. Recuperata dai soccorritori priva di sensi, le sono state praticate le manovre salvavita ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale in condizioni critiche. L'allarme è ... romatoday.it
Roma: precipita da Ponte Sisto nel fiume Tevere, donna salvata dai vigili del fuocoUna donna è precipitata dal Ponte Sisto nel Tevere a Roma, salvata dai vigili del fuoco e trasportata in ospedale. romadailynews.it
Si era lanciata nel Tevere da Ponte Sisto: morta nella notte Carmela Erraro roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com