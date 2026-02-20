Precipita nel Tevere e viene trascinata dalla corrente | Carmela Erraro morta dopo giorni d'agonia

Non ce l'ha fatta Carmela Erraro, la 76enne che si è lanciata nel Tevere a Ponte Sisto. Salvata dai vigili del fuoco, è morta in ospedale dopo giorni d'agonia.🔗 Leggi su Fanpage.it

