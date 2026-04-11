Bimbo caduto dalla finestra a Bologna | la sorellina ha provato ad afferrarlo ma non ci è riuscita

Un bambino è caduto dal secondo piano di un’abitazione nel quartiere Pilastro di Bologna. La sorellina ha tentato di afferrarlo, ma senza successo. Attualmente si trova in condizioni gravissime all’ospedale Maggiore. La dinamica dell’incidente è sotto accertamento. Le autorità stanno indagando sull’accaduto senza aver reso noti ulteriori dettagli. La famiglia è sotto shock per quanto accaduto.

È ancora ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Maggiore, il bimbo precipitato dal secondo piano di casa nel quartiere Pilastro. In quel momento era con la sorellina, che avrebbe anche provato a trattenerlo senza riuscirci. I genitori erano fuori, non emergono elementi diversi da quelli di una fatalità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il bimbo caduto dalla finestra è in rianimazione: Stava giocando. Il questore: Tragico incidenteE’ successo in zona Pilastro: il piccolo, un anno e mezzo, ha fatto un volo di due piani. In casa c’erano la sorella e alcuni adulti ... bologna.repubblica.it

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Il dramma del bimbo caduto dal secondo piano di un palazzo a Bologna in zona Pilastro. Il piccolo di circa un anno e mezzo si trova ricoverato all'ospedale Maggiore in gravissime condizioni. Quartiere sotto choc - facebook.com facebook