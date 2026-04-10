Bimbo caduto dalla finestra | le condizioni restano critiche

Un bambino di un anno e mezzo si trova ancora in condizioni critiche dopo essere caduto dalla finestra di un appartamento al secondo piano in via Ada Negri, nel rione Pilastro. Il piccolo è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Maggiore, con una prognosi riservata e in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente è al centro delle indagini delle forze dell’ordine.

È ancora ricoverato nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Maggiore, in prognosi riservata e in pericolo di vita, il bimbo di un anno e mezzo, precipitato dalla finestra di un appartamento al secondo piano di via Ada Negri, al civico 17, nel rione Pilastro. Queste le ultime notizie arrivate. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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