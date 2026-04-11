Bimba di 2 anni precipita dalla finestra di un palazzo nel Viterbese | è grave

Una bambina di due anni è caduta dalla finestra di un appartamento nel centro storico di Civita Castellana, in provincia di Viterbo. L’incidente si è verificato nella giornata di oggi, lasciando la piccola in condizioni considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la bambina in ospedale. La dinamica dell’accaduto è al momento al vaglio delle forze dell’ordine.

Viterbo, 11 aprile 2026 – Una bambina di due anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dalla finestra di un appartamento nel centro storico di Civita Castellana, in provincia di Viterbo. L'incidente si è verificato intorno alle 15 di oggi pomeriggio. Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in corso di accertamento, la piccola sarebbe precipitata dall'abitazione in cui vive con i genitori, in via Di Corte. Sebbene alcuni testimoni riferiscano che la bambina piangesse e fosse cosciente al momento dell'arrivo dei soccorsi, i sanitari ne hanno disposto il trasporto d'urgenza in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. Non si conoscono le sue attuali condizioni di salute.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bimba di 2 anni precipita dalla finestra di un palazzo nel Viterbese: è grave Precipita per 10 metri dalla finestra del bagno di scuola durante la ricreazione: grave ragazzina di 11 anniUna studentessa di 11 anni della scuola media 'Tabacchi' di Milano è caduta dalla finestra del bagno durante ricreazione. Leggi anche: Morta una donna di 31 anni: esce dalla finestra, cammina e precipita dal quarto piano