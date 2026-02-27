Precipita per 10 metri dalla finestra del bagno di scuola durante la ricreazione | grave ragazzina di 11 anni

Una ragazzina di 11 anni è caduta da una finestra del bagno della scuola media 'Tabacchi' di Milano durante la ricreazione. La studentessa è precipitata per circa 10 metri e ora si trova in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. La scuola è stata temporaneamente chiusa per accertamenti.

Una studentessa di 11 anni della scuola media 'Tabacchi' di Milano è caduta dalla finestra del bagno durante ricreazione. La ragazzina sarebbe precipitata per oltre 10 metri riportando varie fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ragazzina cade dalla finestra del bagno di scuola durante la ricreazione: fratture multiple ma non è in pericolo di vitaMilano, 27 febbraio 2026 - Una ragazzina di 11 anni precipita da una finestra del bagno dia scuola.

Milano, vola giù dalla finestra a scuola durante ricreazione: ferita 11enne(Adnkronos) – Era mattina, all'ora di ricreazione, quando improvvisamente le urla hanno richiamato l'attenzione di alunni e docenti dell'istituto...

