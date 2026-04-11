Billie Jean King Cup Italia alle Finals | Errani e Paolini decisivi nel doppio

L’Italia si è qualificata per le Finals della Billie Jean King Cup dopo aver battuto il Giappone 3-0 a Velletri. La vittoria è arrivata grazie alle vittorie delle singolari e alla coppia Errani-Paolini nel doppio, che ha messo il punto decisivo. La squadra italiana ha così ottenuto l’accesso alla competizione internazionale che si terrà a Shenzhen.

Le azzurre superano il Giappone 3-0 a Velletri e conquistano la qualificazione per Shenzhen. Punto decisivo firmato dalla coppia Errani-Paolini. Il punto decisivo è arrivato nel doppio grazie a Jasmine Paolini e Sara Errani, che hanno superato la coppia giapponese formata da Eri Hozumi e Shuko Aoyama con il punteggio di 6-2 7-5. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Il successo nel confronto era stato indirizzato già nella prima giornata grazie alle vittorie di Elisabetta Cocciaretto e Paolini nei singolari.🔗 Leggi su Sportface.it

Billie Jean King Cup: Errani-Paolini trascinano le azzurre alla Final 8Al circolo Colle degli Dei di Velletri, tra gli ulivi, la terra rossa e la storia, le azzurre continuano a scrivere la loro.

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