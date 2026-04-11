Billie Jean King Cup | Errani-Paolini trascinano le azzurre alla Final 8

Nella Billie Jean King Cup, Errani e Paolini hanno portato l’Italia alla qualificazione alla Final 8. Dopo le vittorie di Cocciaretto e Paolini nei singolari, il successo nel doppio ha completato il percorso. La squadra azzurra ha ottenuto così l’accesso alla fase finale della competizione internazionale.

Al circolo Colle degli Dei di Velletri, tra gli ulivi, la terra rossa e la storia, le azzurre continuano a scrivere la loro. Dopo le vittorie di ieri nei rispettivi singolari di Cocciaretto e Paolini, questa mattina è arrivato il punto decisivo con il doppio ErraniPaolini contro AoyamaHozumi, che vale la qualificazione alle Final 8 di Billie Jean King Cup. Un meraviglioso 3-0, da favorite, davanti al pubblico di casa: spalti pienissimi anche oggi, in una giornata estiva, come già ieri. Tutto facile? Solo a posteriori. Il doppio azzurro strappa il punto che ci riporta alla Final 8 per difendere la “nostra” Jean Billie King Cup, ma Paolini-Errani hanno dovuto impegnarsi a fondo per piegare le coraggiose giapponesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Billie Jean King Cup: Errani-Paolini trascinano le azzurre alla Final 8 Leggi anche: Billie Jean King Cup 2026, Italia-Giappone a Velletri: le azzurre a caccia delle Final 8 Billie Jean King Cup 2026: i precedenti delle azzurre contro le giapponesiEffettuato il sorteggio per l’ordine di gioco di domani, sono state svelate le scelte di Italia e Giappone per il confronto valido per le... Temi più discussi: BJK Cup, Italia-Giappone 3-0: Errani/Paolini chiudono il confronto, azzurre alle Finals; Italia in Billie Jean King Cup 2026, le convocate per le qualificazioni col Giappone: Jasmine Paolini e Sara Errani guidano le azzurre nella difesa del titolo · Tennis; Billie Jean King Cup, oggi Italia-Giappone: orario e dove vedere i match; Billie Jean King Cup: le azzurre bi-campionesse domani ripartono dal Giappone. Billie Jean King Cup: Errani-Paolini trascinano le azzurre alla Final 8Dopo i singolari vinti da Cocciaretto e Paolini, il successo in doppio porta l'Italia campione in carica a Shenzhen per difendere il titolo ... gazzetta.it Nella Billie Jean King Cup le azzurre sono avanti 2-0 con il Giappone. Ora il doppio con Jas ed Errani. Cocciaretto e Paolini vanno forte. Italia, basta una vittoria per la CinaDue vittorie firmate rispettivamente da Elisabetta Cocciaretto e da Jasmine Paolini (nella foto fitp) regalano all’Italia il vantaggio di ... sport.quotidiano.net AZZURRE QUALIFICATE DIREZIONE SHENZHEN! Il traguardo è raggiunto! Davanti al pubblico di casa a Velletri, l'Italia non sbaglia un colpo e stacca il pass per le Finals di Billie Jean King Cup. A firmare il punto decisivo è l'affiatatissima coppi - facebook.com facebook L'ITALIA SI QUALIFICA ALLA FINAL 8 DI BILLIE JEAN KING CUP Grazie alla vittoria nel doppio di Errani/Paolini su Aoyama/Hozumi in 2 set (6-2 7-5), l'Italia stacca il pass per le Finals che avranno luogo a Shenzhen dal 22 al 27 settembre 2026. Un succ x.com