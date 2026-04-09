Domani, venerdì 10 aprile, l’Italia inizierà la sua sfida nella Billie Jean King Cup, con le avversarie già definite per gli incontri di singolare di Cocciaretto e Paolini. La seconda giornata prevede anche il doppio, che completerà il programma della prima fase della competizione. Le giocatrici italiane si preparano a scendere in campo nel tentativo di difendere il titolo conquistato nell’edizione precedente.

Domani, venerdì 10 aprile, inizierà il cammino dell’ Italia nella difesa del titolo nella Billie Jean King Cup 2026 di tennis: a differenza dello scorso anno, infatti, le azzurre dovranno guadagnarsi sul campo l’accesso alle Finals: nel turno di qualificazione le ragazze di Tathiana Garbin ospiteranno il Giappone. La sfida tra azzurre e nipponiche si disputerà a Velletri, sulla terra battuta del complesso Colle degli Dei, tra venerdì 10 e sabato 11 aprile: nella prima giornata spazio ai due singolari, mentre nella seconda giornata spazio al doppio ed eventualmente agli ultim i due singolari. Il sorteggio ha definito l’ordine degli incontri... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia-Giappone, definite le avversarie di Cocciaretto e Paolini in Billie Jean King Cup. Doppio nella seconda giornata

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