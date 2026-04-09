È stato annunciato l’ordine di gioco per la Billie Jean King Cup del 2026, con le italiane che affronteranno le giapponesi. Il sorteggio ha stabilito le prime sfide e le scelte delle squadre per le partite di domani. Le azzurre hanno già affrontato in passato le avversarie giapponesi, con alcuni incontri che risalgono a diverse edizioni della competizione. La giornata di gara si preannuncia intensa, con le giocatrici pronte a scendere in campo.

Effettuato il sorteggio per l’ordine di gioco di domani, sono state svelate le scelte di Italia e Giappone per il confronto valido per le qualificazioni alle Finals della Billie Jean King Cup 2026 di tennis: a Velletri azzurre e nipponiche si contenderanno il pass per l’atto conclusivo della manifestazione. Nella prima giornata ad aprire le danze saranno la numero 2 azzurra, Elisabetta Cocciaretto, e la numero 1 nipponica, Moyuka Uchijima, che non si sono mai affrontate, mentre il secondo match opporrà la numero 1 italiana, Jasmine Paolini, alla numero 2 giapponese, Himeno Sakatsume, con l’azzurra che ha vinto l’unico precedente, giocato a Granby nel 2022 per 7-6 (6) 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Billie Jean King Cup 2026: i precedenti delle azzurre contro le giapponesi

Leggi anche: Billie Jean King Cup 2026, Italia-Giappone a Velletri: le azzurre a caccia delle Final 8

Billie Jean King Cup 2026: i precedenti dell’Italia contro il Giappone. Il quarto del 2024 unica voltaSolo una volta, nella storia della Fed Cup/Billie Jean King Cup che dura fin dal 1963, Italia e Giappone si sono confrontati tra loro.

Temi più discussi: BJK Cup, Italia-Giappone LIVE su SuperTennis: venerdì dalle 12 Cocciaretto-Uchijima; Billie Jean King Cup 2026: programma, tutte le squadre e dove vedere le partite dell’Italia alle qualificazioni · Tennis; BJK Cup, l'Italia pronta alla sfida contro il Giappone: gli allenamenti di oggi; Billie Jean King Cup 2026: perché l’Italia deve giocare le qualificazioni nonostante sia bi-campione del mondo in carica.

Billie Jean King Cup 2026: i precedenti delle azzurre contro le giapponesiEffettuato il sorteggio per l'ordine di gioco di domani, sono state svelate le scelte di Italia e Giappone per il confronto valido per le qualificazioni ... oasport.it

Billie Jean King Cup 2026: Italia-Giappone, a Velletri per arrivare in CinaDa Velletri a Shenzhen ci sono circa 9300 chilometri. Quelli che l'Italia intende percorrere se dovesse battere il Giappone nel turno di qualificazione in ... oasport.it

VELLETRI PRONTA AL GRANDE TENNIS! Sorteggio effettuato questa mattina al Palazzo Comunale: tutto pronto per la sfida Italia – Giappone della Billie Jean King Cup! Al Centro Sportivo Colle degli Dei è ormai tutto pronto: tribune monta - facebook.com facebook

Ogni partita è una storia a sé. Avere al proprio fianco una squadra con cui condividere ogni sfida, come i nostri azzurri e le nostre azzurre, fa la differenza. @LavoropiuSpA è Team Sponsor delle Nazionali di Davis Cup e di Billie Jean King Cup. #tennis | # x.com