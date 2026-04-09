Billie Jean King Cup 2026 | i precedenti delle azzurre contro le giapponesi

Da oasport.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato l’ordine di gioco per la Billie Jean King Cup del 2026, con le italiane che affronteranno le giapponesi. Il sorteggio ha stabilito le prime sfide e le scelte delle squadre per le partite di domani. Le azzurre hanno già affrontato in passato le avversarie giapponesi, con alcuni incontri che risalgono a diverse edizioni della competizione. La giornata di gara si preannuncia intensa, con le giocatrici pronte a scendere in campo.

Effettuato il sorteggio per l’ordine di gioco di domani, sono state svelate le scelte di Italia e Giappone per il confronto valido per le qualificazioni alle Finals della Billie Jean King Cup 2026 di tennis: a Velletri azzurre e nipponiche si contenderanno il pass per l’atto conclusivo della manifestazione. Nella prima giornata  ad aprire le danze saranno la numero 2 azzurra, Elisabetta Cocciaretto, e la numero 1 nipponica, Moyuka Uchijima, che non si sono mai affrontate, mentre il secondo match opporrà la numero 1 italiana, Jasmine Paolini, alla numero 2 giapponese, Himeno Sakatsume, con l’azzurra che ha vinto l’unico precedente, giocato a Granby nel 2022 per 7-6 (6) 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

billie jean king cup 2026 i precedenti delle azzurre contro le giapponesi
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Billie Jean King Cup 2026: i precedenti dell’Italia contro il Giappone. Il quarto del 2024 unica voltaSolo una volta, nella storia della Fed Cup/Billie Jean King Cup che dura fin dal 1963, Italia e Giappone si sono confrontati tra loro.

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