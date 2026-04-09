Billie Jean King Cup 2026 Italia-Giappone a Velletri | le azzurre a caccia delle Final 8

A Velletri si svolge la prima giornata della Billie Jean King Cup 2026, con l’Italia che affronta il Giappone sulla terra rossa del Colle degli Dei. Le giocatrici italiane, tra cui Paolini ed Errani, scendono in campo senza Osaka, per cercare di mantenere il cammino verso le Final 8. La partita rappresenta il debutto delle campionesse in carica in questa edizione del torneo.

Le campionesse in carica debuttano sulla terra rossa del Colle degli Dei. Paolini, Errani e compagne sfidano il Giappone senza Osaka per continuare il percorso vincente. L’Italia campione in carica debutta nella Billie Jean King Cup 2026 davanti al pubblico di casa. Le azzurre affrontano il Giappone sulla terra rossa del Colle degli Dei di Velletri nel turno di qualificazione che mette in palio un posto nelle Final 8 della competizione. La squadra guidata da Tathiana Garbin si presenta all’appuntamento forte dei successi conquistati nelle ultime due edizioni: nel 2024 il trionfo a Malaga contro la Slovacchia, seguito nel 2025 dalla conferma a Shenzhen con la vittoria sugli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Italia-Giappone di Billie Jean King Cup 2026 a Velletri. Prima volta assoluta della città lazialeScelta a sorpresa per la città sede del turno d’esordio dell’Italia in Billie Jean King Cup 2026 contro il Giappone.

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Le nostre campionesse brillano a Velletri! Serata di gala per il team azzurro di Billie Jean King Cup. La capitana Tathiana Garbin e le nostre ragazze cambiano divisa per una notte, portando tutta la loro eleganza alla cena ufficiale prima della sfida cont - facebook.com facebook

Ogni partita è una storia a sé. Avere al proprio fianco una squadra con cui condividere ogni sfida, come i nostri azzurri e le nostre azzurre, fa la differenza. @LavoropiuSpA è Team Sponsor delle Nazionali di Davis Cup e di Billie Jean King Cup. #tennis | # x.com