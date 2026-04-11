Billie jean King Cup 2026 l’Italia batte il Giappone 3-0 | arrivano le Finals di Shenzen

Il 11 aprile 2026, a Velletri, l’Italia del tennis femminile ha battuto il Giappone con un punteggio di 3-0, qualificandosi per le Finals della Billie Jean King Cup. La partita si è disputata di fronte a un pubblico numeroso sugli spalti della città. Le atlete italiane hanno ottenuto la vittoria che permette loro di partecipare alla fase finale che si terrà a Shenzen, in Cina.

Velletri, 11 aprile 2026 – Sotto il cielo di Velletri e di fronte a spalti colmi di appassionati e tifosi, l’Italia del Tennis Femminile conquista le Finals della Billie jean King Cup, che si svolgeranno a Shenzen, in Cina. Le Azzurre, detentrici del trofeo vinto nel 2025, proseguono dunque la competizione puntando allo storico tris. Un risultato pieno e a favore contro il Giappone (vincente nei match individuali di Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini e la stessa Paolini, nel pomeriggio di oggi, con Sara Errani nel doppio ), l’Italia fa 3-0. Elisabetta Cocciaretto ha battuto Moyuka chijima 7-5, 6-2. mentre la Paolini ha superato Himeno Sakatsume 6-3,6-1.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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