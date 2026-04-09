La sfida tra Italia e Giappone nel torneo Billie Jean King Cup 2026 si svolgerà a Velletri, presso il Colle degli Dei. Se l’Italia dovesse vincere questa partita, si qualificherebbe per la fase successiva e si preparerebbe a affrontare la trasferta più lunga, circa 9300 chilometri, per raggiungere Shenzhen in Cina. La competizione coinvolge squadre nazionali di tennis femminile e si tiene in Italia per questa fase preliminare.

Da Velletri a Shenzhen ci sono circa 9300 chilometri. Quelli che l’Italia intende percorrere se dovesse battere il Giappone nel turno di qualificazione in Billie Jean King Cup di scena al Colle degli Dei. Bicampione in carica, la squadra guidata da Tathiana Garbin ha un chiaro numero di vantaggi nei confronti della selezione allestita dal Paese del Sol Levante. Il nome fondamentale è uno, quello di Jasmine Paolini, il cui livello pare chiaramente destinato a essere tale da permettere di non lasciare spazio ad alcuna singolarista nipponica. Peraltro, questa due giorni le può essere utile al fine di mettere partite sul rosso nelle gambe in vista del WTA 500 di Stoccarda, che è ingiusto sia un 500 per il livello fuori categoria di forza dell’entry list. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Billie Jean King Cup 2026: Italia-Giappone, a Velletri per arrivare in Cina

Italia-Giappone di Billie Jean King Cup 2026 a Velletri. Prima volta assoluta della città lazialeScelta a sorpresa per la città sede del turno d’esordio dell’Italia in Billie Jean King Cup 2026 contro il Giappone.

Velletri pronta per la sfida: l’Italia difende il titolo alla Billie Jean King Cup contro il Giappone nel 2026.L'Italia affronterà il Giappone a Velletri, nel Lazio, il 10 e l'11 aprile 2026, in un incontro cruciale per la qualificazione alla Billie Jean King...

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Le nostre campionesse brillano a Velletri! Serata di gala per il team azzurro di Billie Jean King Cup. La capitana Tathiana Garbin e le nostre ragazze cambiano divisa per una notte, portando tutta la loro eleganza alla cena ufficiale prima della sfida cont - facebook.com facebook

Ogni partita è una storia a sé. Avere al proprio fianco una squadra con cui condividere ogni sfida, come i nostri azzurri e le nostre azzurre, fa la differenza. @LavoropiuSpA è Team Sponsor delle Nazionali di Davis Cup e di Billie Jean King Cup. #tennis | # x.com