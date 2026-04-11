Biennale di Venezia l’Ue mette alle strette Buttafuoco | Via i fondi se ci saranno i russi

La Commissione europea ha annunciato l’avvio di una procedura per congelare o revocare i finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia. La decisione arriva dopo le dichiarazioni di un rappresentante dell’ente che ha indicato come i fondi possano essere revocati nel caso in cui siano coinvolti partecipanti provenienti dalla Russia. Finora non sono stati comunicati dettagli sui criteri specifici o sulle tempistiche dell’intervento.

La Commissione europea ha avviato la procedura per congelare o revocare i fondi alla Biennale di Venezia. Lo riporta Repubblica, spiegando che dietro la minaccia c’è la riapertura del Padiglione Russia, chiuso nel 2022 allo scoppio della guerra in Ucraina. L’avviso è arrivato al presidente della fondazione Pietrangelo Buttafuoco con una lettera. Il mittente è l’Agenzia esecutiva per l’istruzione e la cultura, articolazione della Commissione Ue. Il messaggio è chiaro: « La informiamo dell’intenzione di sospendere o terminare il finanziamento ». Ora la Biennale avrà trenta giorni per chiarire le sue ragioni oppure fare retromarcia. In caso contrario perderà due milioni di euro previsti per i tre anni che vanno dal 2025 al 2028. 🔗 Leggi su Open.online

Venezia, fondi Ue bloccati alla Biennale se partecipa la RussiaLa Biennale di Venezia rischia di perdere i finanziamenti europei a causa della partecipazione della Russia.

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