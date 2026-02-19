**Biennale Danza | a Bangarra Dance Theatre Leone d’oro alla carriera**

Il Bangarra Dance Theatre ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera alla Biennale Danza 2026, a causa del suo contributo unico alla danza contemporanea. La compagnia australiana, formata esclusivamente da danzatori delle Prime Nazioni, celebra le tradizioni indigene attraverso spettacoli che uniscono arte, cultura e storia. La distinzione arriva dopo anni di tournée internazionali e riconoscimenti per le sue coreografie coinvolgenti. La premiazione si è svolta a Venezia, attirando l’attenzione di appassionati e critici di tutto il mondo.

(Adnkronos) – È Bangarra Dance Theatre, la principale compagnia di danza delle Prime Nazioni australiane, il Leone d'oro alla carriera della Biennale Danza 2026, la prima formazione interamente composta da danzatori aborigeni australiani a ricevere il premio. A Mamela Nyamza, danzatrice, coreografa, regista e attivista sudafricana va il Leone d'argento.