Biella Polizia a 117 anni | meno reati e memoria per i caduti

A Biella si sono svolte le celebrazioni per il 117° anniversario della nascita della polizia di Stato, con una partecipazione significativa di rappresentanti istituzionali. Durante l’evento, sono stati ricordati i caduti e sono stati forniti dati ufficiali che indicano una diminuzione dei reati nel territorio. La giornata ha visto anche momenti dedicati alla memoria storica dell’ente e alle attività di tutela della sicurezza pubblica.

Le celebrazioni per il centosettadesimo anniversario della nascita della polizia di Stato si sono svolte ieri a Biella, segnando una giornata di intensa partecipazione istituzionale e memoria storica. L’evento ha coinvolto le massime autorità del territorio, dai vertici politici ai rappresentanti religiosi e civili, trasformandosi in un momento di riflessione sul legame tra le forze dell’ordine e la comunità locale. Il percorso commemorativo è iniziato presso la questura, dove il cappellano don Filippo Nelva ha guidato i momenti di preghiera e omaggio. La prima deposizione della corona d’alloro è stata dedicata ai funzionari e agenti caduti in servizio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biella, Polizia a 117 anni: meno reati e memoria per i caduti Leggi anche: Carta del Docente, doccia fredda per gli insegnanti: ci sono 117 euro in meno Reati in calo, ma crescono le truffe: i numeri della sicurezza ad Avellino nei 174 anni della PoliziaTempo di lettura: 3 minutiAd Avellino la celebrazione del 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato si è aperta con un gesto semplice... Blindato della polizia penitenziaria lasciato senza freno a mano si schianta contro un altro blindato: l'incidente davanti agli studentiDurante la giornata di mercoledì al Forum di Biella, il salone IoLavoro dedicato all'orientamento per studenti ha vissuto un curioso fuori programma. Durante una dimostrazione della Polizia ... leggo.it Biella, l'ex ospedale diventa scuola della penitenziariaL'ex ospedale Degli Infermi di Biella diventerà un istituto di formazione della polizia penitenziaria, un progetto sostenuto dal sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove. ansa.it