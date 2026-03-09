Carta del Docente doccia fredda per gli insegnanti | ci sono 117 euro in meno

Oggi, inizia l'accredito della Carta del Docente, il bonus annuale destinato all’aggiornamento professionale degli insegnanti. Dopo sei mesi di attesa, gli insegnanti di Pordenone riceveranno il pagamento, anche se con una differenza di 117 euro rispetto all’importo previsto. La somma sarà disponibile sui loro conti nelle prossime ore.

PORDENONE - Con sei mesi di ritardo, ma il giorno è arrivato. Oggi (lunedì 9 marzo) verrà accreditata la Carta del Docente, il bonus annuale per formazione e aggiornamento professionale. A comunicarlo in una nota il ministero dell’Istruzione. Per gli insegnanti in attesa (circa ottomila tra effettivi e precari nella provincia di Pordenone) si preannuncia però una doccia fredda: il contributo infatti è stato decurtato di 117 euro, da 500 si passa a 383. Il taglio di quasi un terzo è avvenuto per un allargamento della platea dei beneficiari, estesa quest'anno anche ai supplenti con nomina al 30 giugno (coloro che hanno un incarico fino al termine delle attività, ma che non possono passare di ruolo né essere trasferiti). 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

