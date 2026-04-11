Il Comune di Bergamo ha deciso di acquisire alcune tombe di figure notevoli, tra cui quelle di individui chiamati Berlendis, Rastelli, Bergonzo e Sironi. Questa scelta mira a preservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale legato alla memoria di queste persone. Le sepolture, ora patrimonio pubblico, saranno soggette a interventi di tutela e conservazione. La decisione si inserisce in un progetto più ampio di tutela del patrimonio cittadino.

L’INIZIATIVA. Il Comune acquisisce le sepolture di Berlendis, Rastelli, Bergonzo e Sironi per valorizzare memoria e identità cittadina. La Giunta comunale di Bergamo ha approvato un provvedimento che segna un passo importante nella tutela della memoria storica cittadina: alcune tombe e cappelle di particolare valore storico, artistico e culturale del Cimitero Monumentale entreranno a far parte del patrimonio indisponibile dell’Ente. Si tratta di manufatti legati a figure di primo piano come Edoardo Berlendis, Enrico Rastelli, Alziro Bergonzo e Mario Sironi, ora riconosciuti ufficialmente come beni monumentali. L’intervento comporta la sottrazione di queste sepolture al regime delle concessioni private, destinandole in via permanente a una funzione pubblica.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo tutela le tombe illustri: diventano patrimonio pubblico

Bergamo: il Cimitero diventa museo, le tombe illustri sono pubblicheLa Giunta del Comune di Bergamo ha deliberato l’acquisizione definitiva al patrimonio dell’ente di alcune sepolture di altissimo rilievo storico e...

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