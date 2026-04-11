Bergamo | il Cimitero diventa museo le tombe illustri sono pubbliche

A Bergamo, alcune tombe di rilievo storico e artistico all’interno del Cimitero Monumentale sono state acquisite dal Comune e diventano parte del patrimonio pubblico. La decisione è stata presa dalla Giunta comunale, che ha approvato l’operazione di acquisizione definitiva. Le sepolture, considerate di grande valore, sono ora accessibili al pubblico e contribuiscono a trasformare il cimitero in un vero e proprio museo a cielo aperto.

La Giunta del Comune di Bergamo ha deliberato l’acquisizione definitiva al patrimonio dell’ente di alcune sepolture di altissimo rilievo storico e artistico situate presso il Cimitero Monumentale cittadino. Il provvedimento trasforma monumenti e cappelle legati a figure iconiche della cultura e della civiltà locale in beni pubblici indisponibili, sottraendoli al regime delle concessioni private per garantirne la tutela e la gestione diretta da parte dell’Amministrazione. L’operazione amministrativa mira a preservare l’identità collettiva della città, trasformando luoghi di memoria privata in presìdi culturali accessibili a tutta la comunità. Attraverso questa scelta, il Comune assumerà la responsabilità della conservazione, del decoro e dell’inserimento di questi manufatti nei circuiti di valorizzazione culturale del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bergamo: il Cimitero diventa museo, le tombe illustri sono pubbliche Leggi anche: Cimitero Monumentale, il Comune di Bergamo acquisisce le tombe di personalità illustri Profanate le tombe al cimitero GrignanoGiornata di stupore e, allo stesso tempo, di dolore per i familiari dei defunti sepolti nel cimitero di Grignano. Si parla di: Strozza, lamiera anti-intrusione al cimitero dopo la profanazione. I residenti: Di notte qui non vola una mosca. Cimitero Monumentale, il Comune di Bergamo acquisisce le tombe di personalità illustriBergamo. La Giunta comunale ha approvato il provvedimento che dispone l’acquisizione al patrimonio indisponibile dell’Ente di manufatti sepolcrali di particolare valore storico, culturale, artistico e ... bergamonews.it Bergamo, il Comune toglie dal mercato le tombe di Mario Sironi e Alziro BergonzoI monumenti funebri del pittore e dell'architetto inseriti in un elenco di sepolture illustri, insieme a quelle di Rastelli e Berlendis ... bergamo.corriere.it