il caro carburanti non si ferma malgrado il forte calo delle quotazioni del petrolio i prezzi di benzina e diesel tornano a salire

Il prezzo della benzina e del diesel torna a salire nonostante il calo delle quotazioni del petrolio. Negli ultimi giorni, le pompe di benzina hanno registrato nuovi aumenti, continuando la serie di rincari che non si ferma. I consumatori si trovano di fronte a un nuovo giro di aumenti, con le tariffe che salgono ancora, anche se il prezzo del petrolio si abbassa. La situazione resta difficile per chi deve fare il pieno.

Continua la corsa dei prezzi dei carburanti con il cartello alla pompa che cambia ancora, segnando nuovi aumenti. Insomma passano i giorni ma il caro carburanti non accenna a frenare, sospinto da movimenti e tensioni internazionali che sembrano una montagna russa. Raffinati in tensione, listini che reagiscono. I rialzi scattano dopo l’aumento delle quotazioni dei prodotti raffinati registrato nelle ultime sedute. Eni e Tamoil hanno ritoccato i prezzi raccomandati del diesel di un centesimo al litro. IP ha fatto lo stesso, ma sia su benzina sia su gasolio. Piccoli scatti, certo. Ma continui. E quando sono ripetuti, pesano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

L’andamento dei prezzi dei carburanti si conferma variabile: la benzina si mantiene stabile, mentre il diesel registra un aumento, sia in modalità self service che al servito.

