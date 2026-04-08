Nonostante l’accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e il calo delle quotazioni del greggio sui mercati internazionali, i prezzi di benzina e diesel continuano ad aumentare. La tendenza al rialzo dei costi dei carburanti si mantiene anche in presenza di segnali favorevoli sul fronte internazionale, senza mostrare segnali di rallentamento.

Malgrado l’accordo per il cessate il fuoco raggiunto all’ultimo secondo tra Usa e Iran, e nonostante il forte calo delle quotazioni del greggio sui mercati internazionali, il caro carburanti continua imperterrito. Come accade dal 28 febbraio, data di inizio del conflitto mediorientale, i prezzi medi restano in aumento. Caro carburanti: tregua in Iran e calo del greggio non fermano la corsa di benzina e diesel. Questa mattina il diesel, facendo infuriare gli automobilisti per un aumento ritenuto ingiustificato alla luce delle novità provenienti dal Medio Oriente, registra un nuovo record: al self service raggiunge quota 2,178 euro al litro. Un dato che, senza il taglio delle accise ancora in vigore, porterebbe il prezzo oltre i 2,4 euro al litro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Caro carburanti, il cessate il fuoco in Iran e il calo delle quotazioni del greggio non arrestano la corsa dei prezzi di benzina e diesel

Il caro carburanti non si ferma. Malgrado il forte calo delle quotazioni del petrolio, i prezzi di benzina e diesel tornano a salireContinua la corsa dei prezzi dei carburanti con il cartello alla pompa che cambia ancora, segnando nuovi aumenti.

I prezzi di benzina e diesel in forte salita, con il Brent che schizza oltre gli 80 dollari: la guerra in Iran accende il caro carburantiBenzina e diesel in rialzo, Brent sopra 80 dollari dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran.

Temi più discussi: Tregua in Iran, crolla il prezzo del petrolio: sceso sotto i 100 dollari al barile; Taglio accise sui carburanti, proroga al 1° maggio: intanto il prezzo del diesel supera i 2,1 euro al litro; Mattino Cinque: Guerra in Medioriente, le minacce di Trump per la riapertura di Hormuz Video; Abbiamo abbastanza carburante per aerei in Italia e in Europa?.

Il caro carburante mette in crisi il settore del trasporto persone su gommaLa continua impennata dei prezzi dei carburanti sta mettendo in ginocchio le aziende reggiane operanti nel trasporto persone. Il settore, già provato ... redacon.it

Cosa succederà ai prezzi dei carburanti dopo il 7 aprile (con o senza le accise)Abbiamo visto tutti i prezzi alla pompa continuare a crescere nelle scorse settimane nonostante il tentativo del Governo di fermare il caro-carburante attraverso il meccanismo delle accise mobili, ma ... fleetmagazine.com

Con il nuovo conflitto nel Golfo torna il caro-carburanti - facebook.com facebook

Nel mentre il caro carburanti è fuori controllo, con diesel e benzina che raggiungono prezzi mai visti. Lo “sconto” annunciato da Giorgia Meloni si è rivelato una presa in giro. x.com