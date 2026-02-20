Melanoma Ascierto Scito | Con immunoterapia più speranze per metà forme gravi

La diagnosi di melanoma metastatico di Ascierto ha portato a nuove speranze grazie all’uso dell’immunoterapia, che offre migliori prospettive per circa la metà dei pazienti con forme gravi. In passato, questa malattia aveva poche possibilità di cura e pochi mesi di vita stimati. Oggi, le terapie innovative stanno cambiando il quadro, permettendo a molte persone di vivere più a lungo e con qualità migliore. La ricerca continua a focalizzarsi su trattamenti più efficaci per questa forma di tumore.

(Adnkronos) – C'era un tempo, non troppo lontano, in cui una diagnosi di melanoma metastatico lasciava poche speranze, con un'aspettativa di vita misurabile in pochi mesi. Oggi quel paradigma è stato letteralmente ribaltato. Grazie all'immunoterapia stiamo assistendo a quella che i medici definiscono una "rivoluzione terapeutica": il sistema immunitario non è più solo uno spettatore, . Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Il melanoma? Grazie all’immunoterapia non è più una condanna. Napoli al centro della ricerca Leggi anche: Melanoma, Ascierto: “La mappa immunitaria ci permette di anticipare l’efficacia delle cure” Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Napoli, operatore sociosanitario abusa di una minore ricoverata: arrestato. Melanoma, Ascierto (Scito): Con immunoterapia più speranze per metà forme graviC'era un tempo, non troppo lontano, in cui una diagnosi di melanoma metastatico lasciava poche speranze, con un'aspettativa di vita misurabile in pochi mesi. Oggi quel paradigma è stato letteralmente ... lamilano.it Il melanoma? Grazie all’immunoterapia non è più una condanna. Napoli al centro della ricercaC’era un tempo, non lontano, in cui una diagnosi di melanoma metastatico significava aspettativa di vita di pochi mesi. Oggi quello scenario è stato ribaltato. L’immunoterapia ha trasformato il sistem ... ildenaro.it Melanoma, prevenzione e ricerca: ne abbiamo parlato con il Prof. Paolo Ascierto, Oncologo, intervenuto durante la trasmissione ‘Point Break’, ideata e condotta da @taisiaraio, e in onda su Radio Capri dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 15.00 guard - facebook.com facebook