A Perugia, la festa di Sant’Antonio Abate si rinnova con eventi e celebrazioni dedicate alla tradizione. La giornata ha visto la benedizione degli animali e una serie di iniziative culturali, religiose e ricreative organizzate dall’associazione Borgo Sant’Antonio. L’intera città ha partecipato a questa tradizione secolare, valorizzando momenti di fede e convivialità nel rispetto delle usanze locali.

È stata una giornata di festa a Porta Pesa e in Corso Bersaglieri. Perugia ieri ha celebrato la festa di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali, con una manifestazione organizzata dall’associazione Borgo Sant’Antonio e aperta a tutta la città con un fitto cartellone di celebrazioni religiose, iniziative culturali, gastronomiche e ludiche, concerti, spettacoli, visite guidate. La festa è iniziata con un grande evento: alle 9.30 nella chiesa di Sant’Antonio Abate c’è stata la svelatura, la benedizione e la presentazione dei quadri degli Evangelisti, opere seicentesche del Carloni che sono state restaurate con il contributo di Fondazione Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sant’Antonio, la tradizione si rinnova. Festa grande tra eventi e celebrazioni. In tanti alla benedizione degli animali

Tradizione Torna la festa di S. Antonio Abate. Benedizione degli animali e tanti eventi

Torna la festa di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali, in corso Bersaglieri. Domenica si svolgeranno la benedizione degli animali e diversi eventi culturali, religiosi e ricreativi. L'iniziativa, molto amata dalla comunità di Borgo Sant’Antonio, offre un programma vario che include celebrazioni, spettacoli, visite guidate e momenti di convivialità, contribuendo a rafforzare il senso di tradizione e comunità nel territorio.

Torna oggi la benedizione degli animali, grande festa al Bagnoro per Sant’Antonio

Oggi si svolge a Bagnoro la tradizionale benedizione degli animali in occasione della festa di Sant’Antonio Abate. L’evento rappresenta un momento di rituale e di comunità, celebrato ogni anno con semplicità e rispetto. La cerimonia si svolge nel rispetto delle tradizioni locali, coinvolgendo residenti e amanti degli animali in un momento di condivisione e cura.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sant’Antonio, la tradizione si rinnova. Festa grande tra eventi e celebrazioni. In tanti alla benedizione degli animali - Iniziative culturali, gastronomiche e ludiche, concerti, spettacoli, visite guidate. lanazione.it