Avellino la benedizione degli animali | in Duomo un gesto di umanità che si rinnova

A Avellino, nel Duomo, si è svolta la tradizionale benedizione degli animali, un momento di semplice condivisione tra le persone e i loro amici a quattro zampe. Don Pasquale ha officiato la cerimonia, offrendo un gesto di cura e rispetto per gli animali domestici. Un appuntamento che rinnova l’attenzione verso il rapporto tra uomo e animale, senza eccessi o rappresentazioni straordinarie.

Oggi, al Duomo di Avellino, cani e gatti hanno ricevuto la benedizione di Don Pasquale. Nulla di eccezionale. Una tradizione che si ripete, ma che dice qualcosa di più di quel che sembra. Sant'Antonio Abate, il santo che protegge gli animali, è solo un pretesto. La gente, con i loro amici a quattro zampe, è venuta per un altro motivo: un bisogno di fermarsi, di sentire un po' di calore in un mondo che corre troppo. Come ogni anno, la festa di Sant'Antonio Abate ha preso il suo posto tra le mani dei fedeli, quelli che credono, quelli che ci sono per davvero. E quelli che, invece, ci sono perché, in fondo, non sanno mai dove altro andare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Il 17 gennaio a Roma la benedizione degli animali si rinnova come 589 anni fa: il rito di Sant’Eusebio Leggi anche: Colonia felina di via Nairobi, ennesimo atto vandalico: "Gesto che offende chi si prende cura degli animali" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Nel Duomo don Pasquale benedice gli animali: il loro sguardo insegna l'amore - L'articolo Nel Duomo don Pasquale benedice gli animali: il loro sguardo insegna l'amore proviene da OttoPagine. msn.com

