L’attore noto per ruoli televisivi in generi polizieschi ha annunciato un nuovo progetto cinematografico che si concentra sugli aspetti critici delle criptovalute. Il documentario, nato dall’interesse personale verso i mercati digitali, si propone di approfondire le caratteristiche e i rischi associati a queste forme di investimento. Nessun dettaglio sui contenuti specifici, ma il film si presenta come un’analisi approfondita del settore delle criptovalute.

Ben McKenzie, l’attore noto per i ruoli nei drammi polizieschi e nelle serie televisive di culto, ha deciso di trasformare una personale ossessione per i mercati digitali in un progetto documentaristico che mette sotto accusa le fondamenta stesse delle criptovalute. Attraverso il nuovo lavoro intitolato Everyone Is Lying to You for Money, l’ex protagonista di The O.C. indaga il legame tra la promozione mediatica di questi asset e le dinamiche criminali che si celano dietro le piattaforme di scambio online. Dalle notti insonni ai mercati finanziari: l’ossessione privata di McKenzie. La genesi di questo progetto non nasce in uno studio di produzione, ma nel silenzio di una casa durante il periodo della pandemia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ben McKenzie svela il lato oscuro delle crypto: un nuovo film shock

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