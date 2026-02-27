Dall'Ariston all'abitacolo dell'auto | la musica cambia palcoscenico e diventa esperienza sensoriale
Durante l'anno, la musica accompagna le persone in diverse situazioni, spostandosi dagli eventi come il Festival agli ambienti più intimi come l’interno delle auto. Questo cambiamento di scena avviene quotidianamente e rappresenta un momento di ascolto differente rispetto a quello dedicato ai grandi eventi musicali. La musica, dunque, si trasforma in un'esperienza sensoriale che attraversa vari contesti e momenti della giornata.
Per una settimana all'anno i riflettori musicali sono tutti puntati al Festival, ma nel quotidiano è altrove che ascoltiamo la musica. Nei tragitti casa-lavoro, nel traffico del mattino o nel rientro serale, il modo in cui ascoltiamo la musica in auto sta per cambiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Stefano dall’Emilia ad Affari Tuoi: “Casa nostra colpita dall’alluvione” e accetta l’offerta: quanto c’era nel suo pacco
Tre cacciatori morti, c’è un indagato: il mistero del cane in auto e i corpi a 30 metri l’uno dall’altroL'amico del cacciatore più anziano trovato morto nel bosco di Montagnareale, sui Nebrodi, è indagato: alla base della tragedia forse una lite tra...