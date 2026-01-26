A Lucca, nei prossimi giorni, saranno abbattuti nove alberi pericolanti o gravemente malati, tra cui tre platani affetti da cancro colorato. Le operazioni sono state autorizzate dopo le valutazioni di esperti forestali e agronomi, che hanno attestato il rischio di caduta e la necessità di intervento per garantire la sicurezza pubblica e la tutela ambientale.

Lucca, 26 gennaio 2026 - Nei prossimi giorni saranno abbattuti nove alberi in condizioni di grave deperimento e pericolo di schianto e, nel caso specifico di tre platani, perché affetti da cancro colorato del platano, così come certificato dalle perizie dei dottori forestali e agronomi David Cappelletti, Massimiliamo Demi, Piergiorgio Tambellini e, per i platani, dal Servizio Fitosanitario e di Vigilanza e Controllo Agroforestale della Regione Toscana. Questi gli alberi che saranno rimossi: sulla circonvallazione, un tiglio e una quercia fra Porta Elisa e Porta San Pietro, una quercia fra Porta Sant’Anna e Porta San Donato e un tiglio fra Porta San Donato e Porta Santa Maria; un cedro sugli spalti delle Mura, lungo la via di accesso che porta a San Frediano, un cipresso morente in via delle Foreste a Mutigliano e tre platani sulle Mura: uno tra la piattaforma San Frediano e Porta Santa Maria, due fra il baluardo San Donato e il baluardo Santa Maria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alberi malati e pericolosi: scattano gli abbattimenti in città

Leggi anche: Piano alberi in città, oltre 500mila euro per individuare alberi malati, pericolosi e che oscurano i lampioni

Il maltempo fa crollare diversi alberi in città, scattano gli interventi di messa in sicurezzaA causa delle intense condizioni meteorologiche, diversi alberi sono caduti in città, rendendo necessari interventi di messa in sicurezza.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Manutenzione del verde: Alberi a rischio crollo. Saranno abbattuti per motivi di sicurezza; Tarlo asiatico, alberi malati da rimuovere; Civitavecchia, abbattimento a tutti i costi!?; Carpi, in piazzale Ramazzini abbattimento degli alberi attaccati da funghi, instabili e pericolosi.

Alberi malati e pericolosi: scattano gli abbattimenti in cittàLe operazioni sono supportate da perizie di agronomi e forestali e, per i platani, dal Servizio fitosanitario regionale. lanazione.it

Salviamo gli Alberi del mercato, il Comitato critica Piendibene: Ci aspettavamo che li tutelasseNon si comprende l’ostinazione del Sindaco nell’affermare che gli alberi di Piazza Regina Margherita siano malati e pericolosi e quindi da abbattere. Ci saremmo aspettati che il tentativo di salvare ... terzobinario.it

In un video la Sindaca di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini, annuncia che saranno gli aceri e non più gli alberi di Giuda, a sostituire gli ippocastani malati in viale Imberciadori. facebook