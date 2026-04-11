Bayern record storico | 105 gol e il titolo è già in casa

Il Bayern Monaco ha ottenuto una vittoria per 5-0 contro il St. Pauli, segnando 105 gol in questa stagione di Bundesliga. Con questa prestazione, ha stabilito un record assoluto di reti segnate in una singola stagione del massimo campionato tedesco. La squadra ha già conquistato il titolo di campione nazionale, con diverse giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato.

Il Bayern Monaco ha riscritto la storia della Bundesliga travolgendo il St. Pauli con un netto 5-0, stabilendo un nuovo primato assoluto di reti segnate in una singola stagione. La prestazione dei bavaresi, che ora contano ben 105 reti a bilancio, ha messo matematicamente in discussia ogni possibilità di rimonta per i rivali diretti, mentre il record precedente risaliva alla stagione 1971-72, quando la squadra bavarese chiuse il campionato a quota 101 reti, di cui 40 realizzate da Gerd Muller. L’efficacia offensiva oltre il semplice punteggio. Analizzando lo sviluppo del match giocato in casa del club di Amburgo, emerge come la macchina offensiva guidata da Vincent Kompany sia stata capace di mantenere una pressione costante, trasformando il dominio territoriale in una serie di colpi letali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bayern, record storico: 105 gol e il titolo è già in casa Leggi anche: Bayern, hai il miglior attacco di sempre in Bundesliga: i gol sono 105. E mancano 5 partite... Fiamme Gialle: record storico a 105 medaglie e gloria per i campioniPresso il Centro Logistico Villa Spada di Roma, i Gruppi Sportivi Fiamme Gialle hanno organizzato un evento conviviale per onorare i successi della...