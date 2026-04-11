Il Bayern ha segnato 105 gol in questa stagione di Bundesliga, il totale più alto di sempre nella storia del campionato. Con cinque partite ancora da giocare, la squadra ha superato il record stabilito nel 1971-72, quando aveva totalizzato 101 reti. Nell’ultima partita, un 5-0 contro lo St. Pauli ha contribuito a questa nuova cifra record, consolidando il miglior attacco di sempre nel massimo campionato tedesco.

Vittoria e record. Oltre a un passo deciso verso il titolo. Il Bayern Monaco espugna il campo del St. Pauli imponendosi per 5-0 (decisivi i gol di Musiala al 9’, Goretzka al 53’, di Olise al 55’, di Nicolas Jackson al 66' e di Guerreiro all'89') e si porta a +12 sul Borussia Dortmund secondo. A 5 giornate dalla fine il titolo è davvero a portata di mano. I bavaresi, inoltre, sono arrivati a 105 gol segnati in campionato, battendo il record che loro stessi avevano registrato nel 1971-72 (101 centri). Con il St. Pauli che in campionato ha all'attivo appena 25 reti il divario offensivo, statistiche alla mano, è quello più marcato della storia della Bundesliga.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bayern, hai il miglior attacco di sempre in Bundesliga: i gol sono 105. E mancano 5 partite...

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