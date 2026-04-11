Un rappresentante di un'ente sanitario ha affermato che l'ex presidente degli Stati Uniti ha bloccato la pubblicazione di un report sui benefici del vaccino contro il Covid-19. La dichiarazione è arrivata in un contesto di critiche rivolte alla gestione della salute pubblica, con l'accusa che figure contrari alla vaccinazione abbiano influenzato le decisioni ufficiali. Non sono stati forniti dettagli su come sia avvenuto il blocco o sui contenuti specifici del report.

“I Cdc degli Usa hanno nascosto all’opinione pubblica americana dati che dimostrano i benefici dei vaccini Covid su ricoveri e complicanze, ritardando per ordine di Trump la pubblicazione di articoli scientifici”. Il professor Matteo Bassetti critica la linea dell’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Negli Usa, come riferisce il Washington Post, è stata bloccata la pubblicazione di un report che dimostrerebbe l’efficacia dei vaccini contro il covid, con effetti evidenti sul calo di ricoveri. “Quando a comandare la sanità ci metti no-vax e complottisti, questi sono i risultati. E’ censura scientifica, ormai sono alla frutta”, dice il direttore del reparto malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Bassetti: “Trump blocca report sui benefici del vaccino covid”

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