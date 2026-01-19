Belen confessa effetti avversi da vaccino Covid virostar Bassetti e Burioni attaccano | Faccia la showgirl e non la scienziata

Recentemente, Belen Rodriguez ha condiviso di aver sperimentato effetti collaterali dopo aver ricevuto il vaccino Covid. La sua testimonianza ha suscitato reazioni da parte di alcuni esperti, tra cui virostar come Bassetti e Burioni, che hanno criticato la showgirl, invitandola a mantenere il ruolo di intrattenitrice piuttosto che quello di scienziata. La vicenda solleva discussioni sulla comunicazione pubblica e le responsabilità di figure di diversi ambiti.

Le due virostar attaccano la showigirl dopo l'ammissione di effetti avversi da vaccino Covid Belen Rodriguez confessa gli effetti avversi del vaccino Covid, e le virostar si scatenano attaccandola. L'infettivologo Bassetti ha dichiarato: "Chi fa spettacolo si occupi di quello e lasci a medici. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Belen Rodriguez confessa effetti avversi permanenti al vaccino Covid: "Da quando l'ho fatto sto male, a volte non riesco neanche ad alzarmi"

Belen Rodriguez ha condiviso di aver sperimentato effetti avversi duraturi dopo aver ricevuto il vaccino contro il Covid, affermando di sentirsi spesso molto stanca e di avere difficoltà a recuperare le energie. La showgirl argentina ha anche riferito che alcuni dei suoi amici stanno vivendo situazioni simili, evidenziando come tali effetti possano influire sulla qualità della vita.

