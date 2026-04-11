Bassetti | Trump blocca report su effetti vaccino covid

Secondo quanto riferito, i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) negli Stati Uniti avrebbero ritardato la pubblicazione di alcuni studi scientifici riguardanti i benefici dei vaccini contro il Covid-19. Le fonti indicano che l’ordine di sospensione sarebbe arrivato durante l’amministrazione dell’ex presidente, con il risultato di un ritardo nella comunicazione di dati che mostrano riduzioni nei ricoveri e nelle complicanze legate al virus. Nessun dettaglio sui nomi degli individui coinvolti o sulle tempistiche precise è stato fornito.