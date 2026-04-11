Bassetti | Trump blocca report su effetti vaccino covid
Secondo quanto riferito, i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) negli Stati Uniti avrebbero ritardato la pubblicazione di alcuni studi scientifici riguardanti i benefici dei vaccini contro il Covid-19. Le fonti indicano che l’ordine di sospensione sarebbe arrivato durante l’amministrazione dell’ex presidente, con il risultato di un ritardo nella comunicazione di dati che mostrano riduzioni nei ricoveri e nelle complicanze legate al virus. Nessun dettaglio sui nomi degli individui coinvolti o sulle tempistiche precise è stato fornito.
(Adnkronos) – "I Cdc degli Usa hanno nascosto all'opinione pubblica americana dati che dimostrano i benefici dei vaccini Covid su ricoveri e complicanze, ritardando per ordine di Trump la pubblicazione di articoli scientifici". Il professor Matteo Bassetti critica la linea dell'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Negli Usa, come riferisce il Washington Post,.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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