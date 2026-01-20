Basket al Palafiera arriva una Torino in gran forma | test di maturità per l' Unieuro di Martino
Mercoledì al Palafiera si disputa la 23ª giornata di campionato, con l'Unieuro impegnata in una sfida importante contro la Reale Mutua Torino. La squadra di Martino si presenta in buona forma e cercherà di confermarsi tra le prime posizioni della classifica. Una partita che rappresenta un momento di verifica per entrambe le formazioni in vista delle prossime gare.
C'è grande attesa all'interno dell'Unieuro per la sfida settimanale di mercoledì, quando al Palafiera arriverà la Reale Mutua Torino per nel turno infrasettimanale valido per la 23esima giornata. “Si torna subito in campo per affrontare una squadra come Torino, che sta disputando un'ottima.🔗 Leggi su Forlitoday.it
