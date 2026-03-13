Serie A Basket su Sky e NOW | Venezia-Udine apre la 22ª giornata big match Bologna-Milano

La ventiduesima giornata della Serie A di basket è in programma su Sky e NOW, con la partita tra Venezia e Udine che apre il weekend. La sfida tra Virtus Bologna e Olimpia Milano si svolgerà domenica. Le partite sono trasmesse in diretta e disponibili in streaming sulla piattaforma. La giornata comprende incontri tra alcune delle squadre più competitive del campionato.

La ventiduesima giornata della Serie A Unipol di basket è in diretta su Sky e in streaming su NOW. Si parte sabato con Venezia-Udine, domenica il big match tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. La 22ª giornata della Serie A Unipol di basket sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su NOW, con due appuntamenti che potrebbero incidere sugli equilibri della classifica. Si comincia sabato 14 marzo alle 20.00 con Venezia-Udine, in programma al Taliercio e visibile su Sky Sport Basket. La telecronaca sarà affidata a Davide Fumagalli, con il commento tecnico di Andrea Meneghin. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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