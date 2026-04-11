Basket - Serie B femminile interregionale Le Mura fa le prove a Ponte Buggianese

Nel campionato di basket femminile di serie B interregionale, le Mura ha svolto delle sessioni di allenamento a Ponte Buggianese. Negli ultimi due anni, la partita tra Nicobasket e Green Le Mura Spring si è affermata come una delle più considerate tra le squadre del torneo. La sfida tra queste due formazioni ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Nelle ultime due stagioni la sfida tra Nicobasket e Green Le Mura Spring è diventata una delle gare più attese del campionato. Un derby che, quest’anno, vede i due roster contrapporsi con obiettivi diversi. Al match di questa sera – in programma alle 20.30, al "Palepertini" di Ponte Buggianese – le ragazze di Pistolesi arrivano forti del loro secondo posto ormai acquisito, ma con la necessità di non perdere il ritmo-gara, in previsione degli appuntamenti dei play-off; mentre le padrone di casa si presentano con la tranquillità del nono posto assicurato, senza poter ambire ad entrare in griglia play-off, ma anche con la salvezza in tasca, senza dover passare dalla lotteria dei play-out, sempre insidiosa e davvero molto pericolosa e piena di possibili sorprese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "B" femminile interregionale. Le Mura fa le "prove" a Ponte Buggianese Basket - Serie "B» femminile interregionale. Le Mura è secondo. Certezza matematicaCostone Siena 52Green Le Mura Spring 57 OLEIFICI FIORENTINI COSTONE SIENA: Samokhvalova 8, Miccoli 2, Braida ne, Pastorelli 6, Casini, G. Basket - Serie "B» femminile interregionale. Green Le Mura stende Umbertide. Le biancorosse sempre più in altoGreen Le Mura Spring 65 Umbertide 40 GREEN LE MURA SPRING: Ceccarini 16, Dianda 8, Capodagli 2, Bona ne, Papa 2, Orsini 11, Morettini Paracucchi,... Temi più discussi: Le Mura Spring, a Ponte Buggianese il derby con il Nico Basket; Landini Femminile vittoriosa contro Pistoia, domenica i maschi attesi a Chieri; Basket - Serie B femminile interregionale. Le Mura fa le prove a Ponte Buggianese; Basket Serie B femminile. Landini sconfitta senza fare drammi. Troppo forte la capolista Firenze. Basket - Serie B femminile interregionale. Le Mura fa le prove a Ponte BuggianeseGià qualificate ai play-off da seconde, le biancorosse stasera, alle 20.30, in trasferta contro Nico. Pistolesi: Esame in vista degli spareggi ... sport.quotidiano.net Le Mura Spring, a Ponte Buggianese il derby con il Nico BasketLa gara di andata al Palatagliate vide la vittoria delle padrone di casa con un perentorio 76-38, con le pontigiane che riuscirono comunque a restare in partita fino alla fine del primo tempo. Al ... luccaindiretta.it Le Mura Spring Lucca, derby in trasferta a Ponte Buggianese Diventata nelle ultime due stagioni una delle gare più attese del campionato, il derby tra Lucca e Ponte Buggianese vede quest'anno due squadre con obiettivi ben diversi. All'incontro di questo sab - facebook.com facebook Senso unico alternato in SP22 Porrione e del Terzo tra km 1+450 e km 1+830 a Ponte Buggianese, 8:00-18:00 dal 07/04 al 18/04 per lavori fibra ottica #viabiliTOS x.com