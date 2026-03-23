Basket - Serie B femminile interregionale Le Mura è secondo Certezza matematica

Da sport.quotidiano.net 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Costone Siena 52 Green Le Mura Spring 57 OLEIFICI FIORENTINI COSTONE SIENA: Samokhvalova 8, Miccoli 2, Braida ne, Pastorelli 6, Casini, G. Bonaccini 3, Sposato ne, Pierucci 4, V. Bonaccini 2, Nanni, Sabia 10, Uggen 17. All.: Fattorini. GREEN LE MURA SPRING: Giangrasso 8, Ceccarini 8, Dianda, Capodagli 15, Bona ne, Orsini 11, Morettini Paracucchi 2, Geremei 3, Chiti, Maffei 1, Michelotti 9. All.: Pistolesi. Arbitri: Barone di Ponsacco e Natale di Calcinaia. Note: 20-12, 31-21, 39-49. SIENA - Il Green Le Mura Spring torna dalla trasferta di Siena con un successo che vale il secondo posto matematico. Nel primo quarto le biancorosse non partono bene e le padrone di casa riescono a chiudere sul 20-12. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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