Basket Serie B Desio prova a castigare l’ex favorita Montecatini

Stasera alle 21 al PalaDesio si gioca la partita di Basket Serie B tra Desio e Montecatini. Desio cerca di superare l’ex favorita e ottenere una vittoria davanti al suo pubblico. La sfida coinvolge due squadre che cercano punti importanti in questa fase del campionato. La partita è una delle più attese della stagione e si prevede un grande spettacolo sul parquet.

Stasera (ore 21) si accendono le luci del PalaDesio. Arriva quella che a settembre gli addetti ai lavori indicavano come la favorita per il primo posto. Ma in casa Herons Montecatini qualcosa evidentemente non ha funzionato perché la squadra oggi affidata alle sapienti cure di Meo Sacchetti (che subentrò a Federico Barsotti proprio dopo il blitz dell'Aurora in Toscana nel girone di andata) oltre a essere virtualmente fuori dal giro dei playoff, in questo momento ha gli stessi punti della Rimadesio, ai nastri di partenza con ben altri obiettivi ma che domenica sera a Casale Monferrato ha infilato la quarta vittoria consecutiva che le permette di raggiungere la fatidica quota 30.