Basket derby sangiovannese | domenica Synergy e Polisportiva Galli si sfidano per la vetta

San Giovanni Valdarno si prepara a vivere un derby importante domenica alle 18. Al palazzetto della Synergy, si sfideranno la squadra di casa e la Polisportiva Galli, in un match che potrebbe decidere la vetta del campionato. La gente del posto si aspetta una partita intensa e combattuta.

Arezzo, 05 febbraio 2026 – San Giovanni Valdarno si prepara a vivere un pomeriggio di grande sport e passione: domenica alle 18, al palazzetto della Synergy, andrà in scena il derby cittadino contro la Polisportiva Galli. Una sfida storica, molto sentita da entrambe le tifoserie, che unisce spettacolo e importanza in chiave classifica: i due punti in palio diventano fondamentali in un campionato equilibrato. Il tecnico della Polisportiva, Michele Pavese, ha presentato il match con entusiasmo e realismo: «Il derby è sentitissimo. I ragazzi ne parlano da settimane e lo hanno messo nel mirino. Di fronte a un palazzetto pieno vorranno vincere». 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Polisportiva Galli di coach Pavese si prepara al derby di domenica contro la Synergy.

