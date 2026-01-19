Il CUS Pisa affronta con determinazione il secondo girone di Divisione Regionale 1, ma termina la partita a Carrara con una sconfitta. Nonostante l’impegno, la squadra non riesce a mantenere il passo e vede aumentare il divario dalla zona salvezza. La sfida dimostra la lotta continua sul campo, evidenziando la volontà di reagire e migliorare nel prosieguo del campionato.

Pisa, 19 gennaio 2026 – Risultato pesante per il Cosmocare CUS Pisa, che inizia il girone di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1 con una sconfitta a Carrara e, in virtù degli altri risultati, vede aumentare ad 8 lunghezze la distanza dalla zona salvezza, che diventa sempre più lontana. Contro la diretta concorrente CMC Carrara, che già si era imposta a Pisa, il quintetto di Giuntoli non ha demeritato, è stato anche avanti di 10 punti, ma, seguendo un copione ormai imparato a memoria, è calato nella ripresa, mancando nei secondi finali le occasioni per colmare un lieve distacco.. LA CRONACA – Scese in campo con Diagne, Sessa, Campi, Suriano Simoncini e De Angeli per i padroni di casa, Burgalassi, Colombini, Spagnolli, Siena e Quarta per gli universitari, le due squadre hanno visto il prevalere degli uomini di Bertieri nel primo quarto, terminato sul 18-13 per i locali, che hanno messo a segno una tripla ed un canestro più dei pisani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, lotta fino alla fine ma soccombe il CUS Pisa, sul campo del CMC a Carrara, in DR1

Il Cosmocare CUS Pisa affronta una delicata trasferta in DR1, a Carrara contro la CMC, in una gara che può definire il suo futuro nel campionato di Divisione Regionale 1. Dopo il girone di andata, il team pisano si trova in ultima posizione, a sei punti dalla zona salvezza. La sfida rappresenta un’occasione cruciale per la squadra, chiamata a riscattarsi e a mantenere vive le speranze di permanenza.

