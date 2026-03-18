Basket - Serie DR1 maschile | turno infrasettimanale Skywalkers cerca riscatto con CMC

Turno infrasettimanale anche per lo Skywalkers che torna a giocare di nuovo questa sera, alle ore 21, al "Palavenza", contro Centro Minibasket Carrara. Sarà un’undicesima giornata di regular season che vedrà di fronte due roster che si trovano in posizioni diverse della classifica. Gli amaranto di Nalin, infatti, arrivano da tre sconfitte consecutive, l’ultima al "Palatagliate", dove Giga Energia Invictus è riuscita ad avere la meglio sui lucchesi con un solo punto di differenza, al termine di un match molto combattuto. Quella di stasera sarà una sfida molto importante per i lucchesi che, dopo queste battute d’arresto, sono scivolati al sesto posto, con 26 punti, a pari con Donoratico, a due sole lunghezze di distacco dal Giga Energia Invictus che sono all’ottavo posto, l’ultimo disponibile per accedere ai play-off. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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