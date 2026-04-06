Venezia ha conquistato la finale del campionato di Serie A femminile di basket 2026 battendo Roseto. La squadra veneziana ha portato a casa la vittoria e si è qualificata per la fase decisiva del torneo. La partita si è svolta tra le mura di Roseto, con Venezia che ha chiuso con un risultato che le permette di accedere alla finale.

È la Umana Reyer Venezia la prima finalista del campionato di Serie A femminile di basket 2026! Le venete, infatti, hanno bissato il successo di gara-1 anche nella seconda sfida contro le People Strategy Panthers Roseto, imponendosi per 63-64, e staccando così il biglietto per l’ultimo atto del massimo campionato italiano, dove aspettano la vincente della serie di semifinale tra Schio e Derthona. PEOPLE STRATEGY PANTHERS ROSETO-UMANA REYER VENEZIA 63-64. Parte forte Venezia e parte forte Dojkic, autrice dei primi 5 punti del match, ma reagisce subito Roseto che chiude il gap. E nel primo quarto il botta e risposta dura per i primi 8 minuti, con le due formazioni che si alternano in vantaggio senza trovare lo strappo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, Venezia espugna Roseto e vola in finale di Serie A

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