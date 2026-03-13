LIVE Italia-Nuova Zelanda 38-30 Qualificazioni Mondiali basket 2026 in DIRETTA | inizia la ripresa a San Juan
La partita tra Italia e Nuova Zelanda nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 2026 si è conclusa con un punteggio di 38-30 a favore degli azzurri. La ripresa è iniziata a San Juan, con la giocatrice Cubaj che ha segnato 10 punti, portando l’Italia a un vantaggio di sei punti grazie anche all’aiuto del tabellone. La squadra italiana ha finalmente trovato il ritmo dopo un primo tempo difficile.
42-36 ANCORA CUBAJ! 10 PUNTI PER LEI, 55 E +6. 40-36 CUBAJ COL L'AUSILIO DEL TABELLONE! L'ITALIA SI SBLOCCA NELLA RIPRESA. 38-36 Dentro il libero del -2. 38-35 Tofeono col fallo! La Nuova Zelanda si avvicina ulteriormente. Italia che fatica ancora a trovare la via del canestro nel terzo quarto: serve andare a bersaglio per scuotersi e ricacciare indietro le nostre avversarie. 38-33 Graham con la tripla dall'angolo per il -5 Nuova Zelanda. Inizia la ripresa a San Juan! Forza azzurre! 22:58 Squadre che sono già sul parquet per il riscaldamento in vista della ripresa. Purtroppo non sarà più della partita Francesca Pan, uscita nel primo tempo per una contrattura ad una spalla.
Si chiude anche il secondo quarto: all'intervallo lung0 l'Italia conduce 38-30 sulla Nuova Zelanda.
