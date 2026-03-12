L’Italia del basket femminile ha iniziato il torneo pre-mondiale con una vittoria contro Porto Rico, con il punteggio di 78-41. La partita si è giocata in Portorico e si è conclusa con un largo margine a favore delle azzurre. Questa sera, alle 22, è in programma la seconda partita contro la Nuova Zelanda.

Buona la prima, ora occhi puntati sulla seconda per il bis. L’Italia del basket femminile ha esordito nel pre-mondiale battendo nettamente le padrone di casa del Porto Rico per 78-41 e questa sera, con palla a due alle 22.00, sfiderà le neozelandesi, in una sfida che vede le ragazze di Capobianco favorite, ma da non sottovalutare in un torneo dove ogni match è decisivo. L’Italia si è presentata al torneo di qualificazione mondiale forte del terzo posto conquistato agli Europei della scorsa estate, risultato che ha consolidato il percorso intrapreso dal commissario tecnico Andrea Capobianco. Il tecnico azzurro ha scelto la continuità, confermando quasi integralmente il gruppo che ha brillato nella rassegna continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: l’Italia con la Nuova Zelanda a caccia del bis

Articoli correlati

Italia-Nuova Zelanda oggi in tv, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streamingPalla a due che verrà alzata questa sera al Coliseo de Puerto Rico “José Miguel Aglerot” di San Juan (Porto Rico)questa sera alle 22:00 ora italiana...

Dove vedere in tv Italia-Nuova Zelanda, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streamingDopo l’esordio contro Porto Rico, l’Italbasket femminile è attesa da un secondo incontro dopo neanche 24 ore sempre a San Juan oggi giovedì 12 marzo...

Una selezione di notizie su Qualificazioni Mondiali

Temi più discussi: Italia alle Qualificazioni Mondiali di Basket femminile: programma, orario delle partite, il calendario completo e dove vedere in diretta tv e streaming · Pallacanestro; Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: il regolamento e quante si qualificano; Che esordio per l'ItalBasket: Porto Rico ko 78-41; Italia - Porto Rico al Torneo di Qualificazione ai Campionati del mondo FIBA di basket femminile 2026: programma, orario e dove vedere la partita.

Dove vedere in tv Italia-Nuova Zelanda, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streamingDopo l’esordio contro Porto Rico, l’Italbasket femminile è attesa da un secondo incontro dopo neanche 24 ore sempre a San Juan oggi giovedì 12 marzo alle ... oasport.it

Italia-Nuova Zelanda oggi in tv, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streamingA poche ore di distanza dal debutto contro Porto Rico l’Italbasket femminile torna in campo oggi giovedì 12 marzo alle 22:00 ora italiana contro la Nuova Zelanda nel secondo match delle Qualificazioni ... oasport.it

Nelle Qualificazioni Mondiali 2002, il portiere delle Samoa Americane, Nicky Salapu, subì 6 gol nei primi 15 minuti della partita contro l'Australia. Ed in un Manchester United-Arsenal del 2011, Wojciech Szczesny subì 3 gol in 12 minuti dall’inizio della partita. facebook

Qualificazioni #Mondiali Femminili, l'Italia va ko in casa: la Svezia si impone 1-0 x.com