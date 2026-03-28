Nasce il Percorso dei Cinque Santi | prima tappa | da Rimini a Coriano tra spiritualità paesaggio e cammini storici

È stato inaugurato il “Percorso dei Cinque Santi”, un itinerario che si sviluppa attraverso le valli del Marecchia e del Conca. La prima tappa collega Rimini a Coriano, attraversando aree ricche di storia e paesaggi naturali. Il percorso include elementi di spiritualità e cammini storici, creando un collegamento tra diversi punti di interesse della regione.

Una serie di sentieri dedicati a cinque figure profondamente legate a questi luoghi: Sant’Amato Ronconi, San Marino, San Leo, Sant’Alberico e San Francesco Prende avvio il Percorso dei Cinque Santi, un nuovo itinerario che attraversa le valli del Marecchia e del Conca, unendo spiritualità, paesaggio e identità territoriale. Il progetto è stato realizzato dal Gruppo di Azione Locale Valli Marecchia e Conca (GAL) in collaborazione con le Unioni dei Comuni della Val Marecchia e della Val Conca e con altri enti pubblici, con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso una rete di cammini. La prima tappa collega Rimini a Coriano, segnando l’inizio di un percorso dedicato a cinque figure profondamente legate a questi luoghi: Sant’Amato Ronconi, San Marino, San Leo, Sant’Alberico e San Francesco. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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