Barletta 16enne vittima di un incidente stradale

Alle 4 di questa mattina, all’incrocio di via Luigi Pirandello nel quartiere Patalini a Barletta, due ragazzi su uno scooter sono caduti sull’asfalto dopo aver tentato di sorpassare una e-bike. Uno dei due, un 16enne, è rimasto ferito nell’incidente e trasportato in ospedale. Non ci sono altre persone coinvolte e al momento non si segnalano responsabilità penali. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Alle 4 di stamani, due ragazzi a bordo di uno scooter, all’incrocio di Via Luigi Pirandello del quartiere Patalini, sono caduti rovinosamente sull’asfalto dopo aver tentato il sorpasso ad una e-bike. I due minorenni sono stati trasportati in due strutture ospedaliere differenti, il più grave al Policlinico di Bari, dov’è deceduto verso metà mattina, ed il secondo al “Dimiccoli” della città sveva. Anche il ruolo dell’altro conducente è sotto la lente degli investigatori per valutare la circostanza.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Barletta, 16enne vittima di un incidente stradale Incidente Barletta oggi: 16enne in fin di vita dopo scontro in via ManzoniUn 16enne di Barletta sta lottando tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari, a seguito di un gravissimo incidente... Incidente a Barletta, moto impatta contro auto in sosta: grave 16enne. Ricoverato al Policlinico di BariE' ricoverato in Rianimazione al Policlinico di Bari un ragazzo di 16 anni originario i Barletta, rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente... Una donna cancellata: il femminicidio dimenticato