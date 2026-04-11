Oggi a Barletta un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto in via Manzoni alle prime ore del mattino. Dopo lo scontro, è stato trasportato d'urgenza al Policlinico di Bari, dove si trova in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita, e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini.

Un 16enne di Barletta sta lottando tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari, a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto alle prime luci dell'alba in via Manzoni. Il giovane, che si trova attualmente in stato di coma con traumi cranici e toracici profondi, è stato soccorso d’urgenza dal personale del 118 dopo uno schianto che non ha lasciato scampo al mezzo su cui viaggiava. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti della Polizia di Stato, il sedicenne si trovava in sella a uno scooter insieme a un amico di diciassette anni intorno alle 4 del mattino. La dinamica, ancora al vaglio degli inquirenti, suggerisce che i due ragazzi avessero tentato di sorpassare una bicicletta elettrica prima di perdere improvvisamente il controllo del motociclo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incidente Barletta oggi: 16enne in fin di vita dopo scontro in via Manzoni

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